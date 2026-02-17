Галущенко избрали меру пресечения по делу "Мидас": что решил суд

Суд назначил Галущенко содержание под стражей сроком на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн гривен.

Сам же Галущенко в суде говорил о том, какой залог он готов внести для выхода из СИЗО. По его словам, он бы "миллионов 20-30 нашел".

Также стоит заметить, что при условии внесения залога он будет обязан прибывать к детективам НАБУ и прокурорам САП, не покидать город Киев и Киевскую область.

А также не общаться с фигурантами дела "Мидас" и сдать все документы, как которые являются основанием выезда за границу.

Напомним, по данным РБК-Украина, САП просила для Галущенко содержание под стражей с залогом 425 млн гривен.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 15 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко при попытке выехать за границу поездом.

Пограничная служба заранее получила соответствующий запрос от правоохранителей по информированию в случае его появления на пункте пропуска.

16 февраля Галущенко сообщили о подозрении в рамках дела "Мидас". Его подозревают в причастности к масштабной схеме легализации средств через оффшорные структуры и инвестиционный фонд, связанный с семьей фигуранта.

Детали следствия

По данным следствия, в 2021 году на острове Ангилья был создан инвестиционный фонд с намерением привлечь около 100 млн долларов. В его структуру вошли компании, зарегистрированные на Маршалловых островах. А формальными владельцами которых стали бывшая жена и дети подозреваемого.

Через эти компании, по версии правоохранителей, осуществлялись инвестиции в фонд, счета которого были открыты в швейцарских банках. Именно на них поступали средства, которые, как считает следствие, могли происходить от деятельности преступной организации.

Правоохранительные органы также отмечают, что за период пребывания чиновника в должности эта организация якобы получила наличными более 112 млн долларов. Часть этих денег, по данным следствия, легализовали через различные финансовые инструменты, в частности с применением криптовалюты и инвестиций в указанный фонд.

В частности, на счета фонда, связанного с семьей подозреваемого, было направлено более 7,4 млн долларов, а также 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро. В дальнейшем эти средства либо снимались наличными, либо перечислялись членам семьи в Швейцарии.