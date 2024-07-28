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Галущенко о ситуации в энергосистеме: Будет улучшаться уже сейчас

Воскресенье 28 июля 2024 00:06
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Галущенко о ситуации в энергосистеме: Будет улучшаться уже сейчас Фото: Герман Галущенко, глава Минэнерго Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Ситуация с энергетикой в Украине в настоящее время улучшается. На положительный процесс влияет завершение восстановительных и плановых ремонтных работ на объектах генерации, и системы передачи.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафан "Єдині новини".

По словам чиновника, ситуация в энергосистеме "будет улучшаться уже сейчас".

"Это уже происходит", - рассказал глава Минэнерго.

Вместе с тем министр отметил, что точные прогнозы по ситуации давать невозможно из-за угрозы новых обстрелов объектов энергетики страны со стороны российских оккупантов.

"Давайте также понимать, что война продолжается. И, безусловно, массированные атаки, очевидно, будут продолжаться. Поэтому в войне очень трудно строить прогнозы", - сказал Галущенко.

Также он обратил внимание, что отечественные энергетики имеют огромный опыт балансировки системы в условиях широкомасштабной войны, и что "ни одна страна мира даже приблизительно к этому не подходила".

Галущенко подчеркнул, что работники энергетической сферы не допустят потери контроля над ситуацией.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, 24 июля глава Минэнерго отметил, что вся Украина смогла ощутить запуск еще одного атомного блока. Тогда Галущенко дал прогноз, что ситуация со светом будет еще лучше.

Добавим, вчера министр энергетики также заявил, что зимой в Украине будут работать все доступные 9 атомных блоков.

Также сообщалось, что согласно заявлениям "Укрэнерго" и ДТЭК, в Украине в воскресенье 28 июля графики почасовых отключений света будут применяться всего 4 часа.

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Минэнерго Герман Галущенко Энергетики
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