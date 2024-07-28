Галущенко о ситуации в энергосистеме: Будет улучшаться уже сейчас

Ситуация с энергетикой в Украине в настоящее время улучшается. На положительный процесс влияет завершение восстановительных и плановых ремонтных работ на объектах генерации, и системы передачи.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафан "Єдині новини".

По словам чиновника, ситуация в энергосистеме "будет улучшаться уже сейчас".

"Это уже происходит", - рассказал глава Минэнерго.

Вместе с тем министр отметил, что точные прогнозы по ситуации давать невозможно из-за угрозы новых обстрелов объектов энергетики страны со стороны российских оккупантов.

"Давайте также понимать, что война продолжается. И, безусловно, массированные атаки, очевидно, будут продолжаться. Поэтому в войне очень трудно строить прогнозы", - сказал Галущенко.

Также он обратил внимание, что отечественные энергетики имеют огромный опыт балансировки системы в условиях широкомасштабной войны, и что "ни одна страна мира даже приблизительно к этому не подходила".

Галущенко подчеркнул, что работники энергетической сферы не допустят потери контроля над ситуацией.