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Галущенко про ситуацію в енергосистемі: Буде поліпшуватися вже зараз

Неділя 28 липня 2024 00:06
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Галущенко про ситуацію в енергосистемі: Буде поліпшуватися вже зараз Фото: Герман Галущенко, глава Міненерго України (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Володимир Костирін

Ситуація з енергетикою в Україні наразі покращується. На позитивний процес впливає завершення відновлювальних та планових ремонтних робіт на об'єктах генерації, та системи передачі.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафан "Єдині новини".

За словами чиновника, ситуація в енергосистемі "буде поліпшуватися вже зараз".

"Це вже відбувається", - розповів глава Міненерго.

Разом з тим міністр зауважив, що точні прогнози щодо ситуації наразі давати неможливо через загрозу нових обстрілів об'єктів енергетики країни з боку російських окупантів.

"Давайте теж розуміти, що війна триває. І, безумовно, масовані атаки очевидно будуть продовжуватися. Тому у війні дуже важко будувати прогнози",- сказав Галущенко.

Також він звернув увагу, що вітчизняні енергетики мають величезний досвід балансування системи в умовах широкомасштабної війни, і що " жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила".

Галущенко наголосив, що працівники енергетичної сфери не допустять втрати контролю над ситуацією.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, 24 липня глава Міненерго зазначив, що вся Україна змогла відчути запуск ще одного атомного блока. Тоді Галущенко дав прогноз, що ситуація зі світлом буде ще кращою.

Додамо, вчора міністр енергетики також заявив, що взимку в Україні працюватимуть усі доступні 9 атомних блоків.

Також повідомлялося, що згідно із заявами "Укренерго" та ДТЕК, в Україні в неділю 28 липня графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись лише 4 години.

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Міненерго Герман Галущенко Енергетики
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