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Зимой будут работать все доступные атомные блоки, есть четкие сроки ремонта, - Галущенко

Пятница 26 июля 2024 17:10
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Зимой будут работать все доступные атомные блоки, есть четкие сроки ремонта, - Галущенко Фото: Герман Галущенко, глава Министерства энергетики Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение ближайшей зимы в Украине будут работать все доступные 9 атомных блоков. Ремонтная кампания имеет четкие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, которого цитирует ведомство.

"Безусловно у нас есть сроки четкие ремонтной кампании. То, что удается эти сроки подвинуть путем сокращения, это очень положительно влияет на энергосистему. Мы работаем для того, чтобы в течение зимы все 9 блоков на подконтрольной территории Украины были в сети. Оно так и будет, потому что предыдущие все зимы так и проходили", - рассказал Галущенко.

Он добавил, что даже без Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в системе, сейчас атомная энергетика производит более половины всей электроэнергии в Украине.

Ситуация со светом

С начала 2024 года Россия осуществила 8 массированных атак против объектов украинской энергетики, что привело к потере 9 ГВт производственной мощности. Также это стало причиной того, что бытовым потребителям вернули графики отключений энергоснабжения.

Детальнее о ситуации со светом - в материале РБК-Украина "Сезон без графиков. Отменят ли в Украине отключение света и что надо успеть до холодов".

Тем временем в Киеве, с завтрашнего дня, 27 июля, начнут действовать обновленные графики отключений света.

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Минэнерго Герман Галущенко
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