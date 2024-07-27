Графики отключения света завтра применят всего на 4 часа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго " и ДТЭК .

Сначала в ДТЭК заявили, что по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00.

"Завтра, 28 июня, с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы без ограничений", - отметили позже в "Укрэнерго".