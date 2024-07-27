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Графики отключения света завтра применят всего на 4 часа

Украина, Суббота 27 июля 2024 18:45
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Графики отключения света завтра применят всего на 4 часа Фото: Графики отключения света применят всего на 4 часа (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 28 июля, графики почасовых отключений света будут применяться всего 4 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и ДТЭК.

Сначала в ДТЭК заявили, что по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00.

"Завтра, 28 июня, с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы без ограничений", - отметили позже в "Укрэнерго".

Напомним, что уже не первый месяц энергетикам приходится использовать графики отключения света, чтобы поддерживать состояние энергетики.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, самый сложный период лета, вероятно, уже позади.

Вчера он сообщил, что по состоянию на данный момент есть возможность применять графики отключения света реже.

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