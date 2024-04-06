Галущенко рассказал, как обстрелы повлияют на подготовку к следующему отопительному сезону

Министр уточнил, что подготовка к следующему отопительному сезону зависит даже не от самого факта атак, а от их влияния на энергетическую систему, "поскольку не все атаки могут достичь цели".

"Сейчас я вам скажу так, мы безусловно подготовимся к следующей зиме и пройдем ее", - подчеркнул Галущенко.