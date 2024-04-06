Галущенко розповів, як обстріли вплинуть на підготовку до наступного опалюваного сезону

Міністр уточнив, що підготовка до наступного опалювального сезону залежить навіть не від самого факту атак, а від їхнього впливу на енергетичну систему, "бо не всі атаки можуть досягти мети".

"Зараз я вам скажу так, ми безумовно підготуємось до наступної зими та пройдемо її", - підкреслив Галущенко.