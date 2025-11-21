Галущенко находится на допросе в НАБУ, - источники

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Среди других замешанных в скандале оказался уже бывший министр Герман Галущенко. 19 ноября Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, уволили с должности. "За" его отставку с поста главы Минюста проголосовали 323 народных депутата Верховной Рады.

Исполнение обязанностей министра юстиции Украины временно возложено на заместителя главы Минюста по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

Как стало известно в процессе обнародования материалов прослушек фигурантов дела, Галущенко жил в доме, принадлежавшем когда-то экс-министру МВД Виталию Захарченко. Актив в свое время арестовало государство и передало в АРМА.

Украинские СМИ предполагали, что экс-руководительница АРМА Елена Дума, которая уволилась еще в июле этого года, могла быть связана с главным фигурантом, бывшим бизнес-партнером президента Украины Владимира Зеленского - Тимуром Миндичем. Именно по его указанию дом могли передать в пользование Галущенко.

При этом сообщается, что скандальный дом, который ранее принадлежал экс-министру времен беглого президента Виктора Януковича, и где проживал фигурант "пленок Миндича" Герман Галущенко, никто так и не захотел взять в управление.