Галущенко про окупацію ЗАЕС: час рухається до інциденту, питання, коли це станеться

Запорізька АЕС окупована російськими військами вже майже два роки. Дії росіян поставили під загрозу безпеку всього континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Там постійно стає гірше. По-перше, було вже 8 блекаутів Запорізької АЕС. Вони (росіяни, - ред.) приховують фактичний стан справ на станції. Відповідно, якщо експерти МАГАТЕ бачать деградацію устаткування на станції і це вони бачать, то питання в тому, що безпека континенту в принципі залежить від того, наскільки швидко вони (окупанти, - ред.) звідси підуть", - сказав міністр.

Галущенко зазначив, що Україна очікує візит гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на окуповану Запорізьку АЕС напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну.

"Це вже два роки станція в окупації. На жаль, цей час, він рухається до інциденту. Питання, коли це станеться", - заявив він.

Міністр додав, що російські окупанти на ЗАЕС продовжують вчиняти тиск на український персонал. Це також підтверджують дані української розвідки.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Нещодавно росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.

Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

Також нещодавно в МАГАТЕ заявили, що виявили нові мінування на території Запорізької АЕС.