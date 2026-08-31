Галактика-призрак: ученые впервые нашли объект, где нет ни одной звезды

Что известно о Cloud 9?

Объект Cloud 9 расположен в 14 миллионах световых лет от Земли, неподалеку от спиральной галактики Мессье 94 (M94).

По оценкам астрономов, эта система содержит облако водорода с массой примерно в 1 миллион масс Солнца и темную материю массой около 5 миллионов солнечных масс.

Изображение потенциальной беззвездной галактики Cloud-9, сделанное камерой HiPERCAM (источник: Trjilo, CC BY 4.0 )

Астрономы объясняют: обычно такие запасы вещества служат строительными блоками для светил. Однако в случае с Cloud 9 наблюдения космического телескопа Hubble показали полное отсутствие звездного излучения.

Большинство объектов во Вселенной оставляют световой след, в то время как Cloud 9 вообще не излучает свет.

Результаты наблюдений на Большом Канарском телескопе

Для проверки предположения команда ученых под руководством Игнасио Трухильо из Института астрофизики Канарских островов использовала камеру HiPERCAM на Большом Канарском телескопе - крупнейшем оптическом телескопе в мире.

Ученым удалось сделать самые глубокие изображения участка Cloud 9. За 2,36 часа интеграции они не зафиксировали ни одного излучения.

Увеличенное изображение беззвездной галактики Cloud 9 (источник: Trujillo)

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Причины отсутствия звезд в галактике

Космологи объясняют этот феномен влиянием фонового ультрафиолетового излучения, пронизывающего Вселенную после эпохи реионизации.

Процесс происходит по следующей схеме:

Ультрафиолет нагревает газ в гало темной материи с относительно малой массой.

Из-за высокой температуры газ не может эффективно охлаждаться и сжиматься.

Без сжатия вещества процесс формирования звезд останавливается.

Симуляции показывают, что гало темной материи с массой ниже 5 миллиардов масс Солнца должны оставаться беззвездными. Cloud 9 соответствует этим расчетам.

Со всем тем окончательный статус объекта должны установить дальнейшие наблюдения с помощью космического телескопа James Webb.