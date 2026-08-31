Галактика-привид: вчені вперше знайшли об'єкт, де немає жодної зорі

Науковці отримали нові докази існування першої підтвердженої "беззоряної" галактики в історії. Об’єкт Cloud 9 має величезні запаси водню й темної матерії, але не випромінює світла.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv.
Об'єкт Cloud 9 розташований на відстані 14 мільйонів світлових років від Землі, неподалік від спіральної галактики Мессьє 94 (M94).
За оцінками астрономів, ця система містить хмару водню з масою приблизно в 1 мільйон мас Сонця та темну матерію масою близько 5 мільйонів сонячних мас.
Астрономи пояснюють: зазвичай такі запаси речовини слугують будівельними блоками для світил. Проте у випадку з Cloud 9 спостереження космічного телескопа Hubble показали повну відсутність зоряного випромінювання.
Більшість об'єктів у Всесвіті залишають світловий слід, тоді як Cloud 9 взагалі не випромінює світла.
Для перевірки припущення команда науковців під керівництвом Ігнасіо Трухільйо з Інституту астрофізики Канарських островів використала камеру HiPERCAM на Великому Канарському телескопі - найбільшому оптичному телескопі у світі.
Науковцям вдалося зробити найглибші зображення ділянки Cloud 9. За 2,36 години інтеграції вони не зафіксували жодного випромінювання.
Космологи пояснюють цей феномен впливом фонового ультрафіолетового випромінювання, яке пронизувало Всесвіт після епохи реіонізації.
Процес відбувається за такою схемою:
Симуляції показують, що гало темної матерії з масою нижче 5 мільярдів мас Сонця мають залишатися беззоряними. Cloud 9 відповідає цим розрахункам.
З усім тим, остаточний статус об'єкта мають встановити подальші спостереження за допомогою космічного телескопа James Webb.