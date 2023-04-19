Гаагский трибунал: партия Орбана не поддержала резолюцию об аресте Путина

Венгерская политическая партия "Фидес" не поддержала резолюцию об аресте Владимира Путина в рамках выданного Международным уголовным судом ордера.

Об этом заявила заместитель главы партии "Демократическая коалиция" Агнес Вадаи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-конференцию .

Правительство Венгрии ратифицировало Римский устав Международного уголовного суда, но не внедрило его в национальное законодательство.

В "демократической коалиции" Венгрии считают, что действующий президент страны Виктор Орбан служит российскому диктатору Владимиру Путину и ни при каких обстоятельствах не позволит его арестовать на территории Венгрии.

"Орбана интересует Путин и прибыль, а не судьба украинских детей, похищенных Россией. Именно поэтому в парламентском комитете по иностранным делам "Фидес", хоть и говорил о мире, отклонил резолюцию", - отметила Вадаи.