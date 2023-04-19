Гаагский трибунал: партия Орбана не поддержала резолюцию об аресте Путина

Венгерская политическая партия "Фидес" не поддержала резолюцию об аресте Владимира Путина в рамках выданного Международным уголовным судом ордера.
Об этом заявила заместитель главы партии "Демократическая коалиция" Агнес Вадаи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пресс-конференцию.
Правительство Венгрии ратифицировало Римский устав Международного уголовного суда, но не внедрило его в национальное законодательство.
В "демократической коалиции" Венгрии считают, что действующий президент страны Виктор Орбан служит российскому диктатору Владимиру Путину и ни при каких обстоятельствах не позволит его арестовать на территории Венгрии.
"Орбана интересует Путин и прибыль, а не судьба украинских детей, похищенных Россией. Именно поэтому в парламентском комитете по иностранным делам "Фидес", хоть и говорил о мире, отклонил резолюцию", - отметила Вадаи.
Ранее мы сообщали, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Напомним, партия Орбана пугает приближением ядерной войны через Украину.
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