Гаазький трибунал: партія Орбана не підтримала резолюцію про арешт Путіна

Угорська політична партія "Фідес" не підтримала резолюцію про арешт Володимира Путіна у рамках виданого Міжнародним кримінальним судом ордера.

Про це заявила заступник голови партії "Демократична коаліція" Агнес Вадаї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференцію .

Уряд Угорщини ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду, але не впровадив його до національного законодавства.

У "демократичній коаліції" Угорщини вважають, що чинний президент країни Віктор Орбан служить російському диктатору Володимиру Путіну і за жодних обставин не дозволить його заарештувати на території Угорщини.

"Орбана цікавить Путін і прибуток, а не доля українських дітей, викрадених Росією. Саме тому у парламентському комітеті із закордонних справ "Фідес", хоч і говорив про мир, відхилив резолюцію", - зазначила Вадаї.