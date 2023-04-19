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Гаазький трибунал: партія Орбана не підтримала резолюцію про арешт Путіна

Фото: партія Орбана не проголосувала за резолюцію про арешт Путіна для Гааги (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Угорська політична партія "Фідес" не підтримала резолюцію про арешт Володимира Путіна у рамках виданого Міжнародним кримінальним судом ордера.

Про це заявила заступник голови партії "Демократична коаліція" Агнес Вадаї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференцію.

Уряд Угорщини ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду, але не впровадив його до національного законодавства.

У "демократичній коаліції" Угорщини вважають, що чинний президент країни Віктор Орбан служить російському диктатору Володимиру Путіну і за жодних обставин не дозволить його заарештувати на території Угорщини.

"Орбана цікавить Путін і прибуток, а не доля українських дітей, викрадених Росією. Саме тому у парламентському комітеті із закордонних справ "Фідес", хоч і говорив про мир, відхилив резолюцію", - зазначила Вадаї.

Раніше ми повідомляли, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо,партія Орбана лякає наближенням ядерної війни через Україну.

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ГаагаУгорщинаВиктор ОрбанВійна Росії проти України