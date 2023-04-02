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Будапешт продолжает нагнетать. В партии Орбана теперь пугают ядерной войной из-за Украины

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Венгрия, Воскресенье 02 апреля 2023 17:39
Будапешт продолжает нагнетать. В партии Орбана теперь пугают ядерной войной из-за Украины Фото: лидер фракции венгерской партии власти "Фидес" Мате Кошич (flickr.com steweandboogee)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 апреля, лидер фракции венгерской партии власти "Фидес" Мате Кошич заявил, что якобы приближается ядерная война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

"Чем больше стран вовлекается в войну в Украине, тем быстрее мы двигаемся к мировой войне. А если будет мировая война, то это будет ядерная война", - заявил венгерский политик.

Кроме того, Кошич осудил "венгерских левых", которые "обслуживают интересы США" и выступают "за войну", и все западные государства в целом – за отправку все более мощного оружия Украине, которое борется за независимость.

"Мы находимся в шаге от того, чтобы западноевропейские страны или страны западнее места конфликта отправили войска в Украину, а это именно то, чего, по нашему мнению, следует избегать", - добавил он.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан в годовщину масштабного вторжения РФ в Украину заявил, что Россия не может победить, но "ядерное государство нельзя загонять в угол".

Орбан пообещал наложить вето на возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики.

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