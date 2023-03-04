В Гааге откроют центр по расследованию преступления российской агрессии: чем он займется
Центр по расследованию преступления агрессии в Гааге откроется до июля 2023 года. Платформа создается для сбора доказательств на международном уровне.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
"Это также очень важно, потому что в деятельности этого Центра, основной целью которого будет как раз сбор доказательств преступления агрессии, будут участвовать как украинские прокуроры, так и прокуроры из других стран", - сказал он.
По его словам, он будет создан на базе Евроюста - это панъевропейская организация, которая объединяет как раз прокуратуры стран проевропейского сообщества и в рамках следственного сообщества, созданного в первые дни полномасштабной агрессии. В нее, кроме Украины, входят еще шесть стран, Офис прокурора МКС также является участником этой совместной следственной группы. Они являются партнерами следственной группы.
"Поэтому, объединив все эти усилия, мы уже имеем с вами конкретную платформу, на которой будут собирать доказательства именно по поводу преступления агрессии", - сообщил Костин.
Генпрокурор сообщил, что по последней информации, которую он получил во время своих встреч с еврокомиссаром по вопросам юстиции - этот Центр должен заработать в июле этого года. "Возможно, это будет даже раньше, потому что мы активно работаем над тем, чтобы это заработало как можно скорее", - добавил Костин.
Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью РБК-Украина сообщил, что работа над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечению военного и политического руководства России продолжается. В настоящее время более 20 стран мира помогают украинцам создать этот механизм.