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В Гааге откроют центр по расследованию преступления российской агрессии: чем он займется

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Украина, Суббота 04 марта 2023 10:09
В Гааге откроют центр по расследованию преступления российской агрессии: чем он займется Фото: генеральный прокурор Украины Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Центр по расследованию преступления агрессии в Гааге откроется до июля 2023 года. Платформа создается для сбора доказательств на международном уровне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Это также очень важно, потому что в деятельности этого Центра, основной целью которого будет как раз сбор доказательств преступления агрессии, будут участвовать как украинские прокуроры, так и прокуроры из других стран", - сказал он.

По его словам, он будет создан на базе Евроюста - это панъевропейская организация, которая объединяет как раз прокуратуры стран проевропейского сообщества и в рамках следственного сообщества, созданного в первые дни полномасштабной агрессии. В нее, кроме Украины, входят еще шесть стран, Офис прокурора МКС также является участником этой совместной следственной группы. Они являются партнерами следственной группы.

"Поэтому, объединив все эти усилия, мы уже имеем с вами конкретную платформу, на которой будут собирать доказательства именно по поводу преступления агрессии", - сообщил Костин.

Генпрокурор сообщил, что по последней информации, которую он получил во время своих встреч с еврокомиссаром по вопросам юстиции - этот Центр должен заработать в июле этого года. "Возможно, это будет даже раньше, потому что мы активно работаем над тем, чтобы это заработало как можно скорее", - добавил Костин.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью РБК-Украина сообщил, что работа над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечению военного и политического руководства России продолжается. В настоящее время более 20 стран мира помогают украинцам создать этот механизм.

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