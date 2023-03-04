В Гааге откроют центр по расследованию преступления российской агрессии: чем он займется

Центр по расследованию преступления агрессии в Гааге откроется до июля 2023 года. Платформа создается для сбора доказательств на международном уровне.

"Это также очень важно, потому что в деятельности этого Центра, основной целью которого будет как раз сбор доказательств преступления агрессии, будут участвовать как украинские прокуроры, так и прокуроры из других стран", - сказал он.

По его словам, он будет создан на базе Евроюста - это панъевропейская организация, которая объединяет как раз прокуратуры стран проевропейского сообщества и в рамках следственного сообщества, созданного в первые дни полномасштабной агрессии. В нее, кроме Украины, входят еще шесть стран, Офис прокурора МКС также является участником этой совместной следственной группы. Они являются партнерами следственной группы.

"Поэтому, объединив все эти усилия, мы уже имеем с вами конкретную платформу, на которой будут собирать доказательства именно по поводу преступления агрессии", - сообщил Костин.

Генпрокурор сообщил, что по последней информации, которую он получил во время своих встреч с еврокомиссаром по вопросам юстиции - этот Центр должен заработать в июле этого года. "Возможно, это будет даже раньше, потому что мы активно работаем над тем, чтобы это заработало как можно скорее", - добавил Костин.