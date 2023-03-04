У Гаазі відкриють центр розслідування злочину російської агресії: чим він займеться

Центр розслідування злочину агресії в Гаазі відкриється до липня 2023 року. Платформа створюється для збирання доказів на міжнародному рівні.

"Це також дуже важливо, тому що в діяльності цього Центру, основною метою якого буде якраз збирання доказів злочину агресії, братимуть участь як українські прокурори, так і прокурори з інших країн", - сказав він.

За його словами, його буде створено на базі Євроюсту - це панєвропейська організація, яка об'єднує якраз прокуратури країн проєвропейської спільноти та в рамках слідчої спільноти, створеної в перші дні повномасштабної агресії. До неї, окрім України, входять ще шість країн, Офіс прокурора МКС також є учасником цієї спільної слідчої групи. Вони є партнерами слідчої групи.

"Тому, об'єднавши всі ці зусилля, ми вже маємо з вами конкретну платформу, на якій збиратимуть докази саме щодо злочину агресії", - повідомив Костін.

Генпрокурор повідомив, що за останньою інформацією, яку він отримав під час своїх зустрічей із єврокомісаром з питань юстиції – цей Центр має запрацювати у липні цього року. "Можливо, це буде навіть раніше, тому що ми активно працюємо над тим, щоб це запрацювало якнайшвидше", - додав Костін.