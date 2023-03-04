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У Гаазі відкриють центр розслідування злочину російської агресії: чим він займеться

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Україна, Субота 04 березня 2023 10:09
У Гаазі відкриють центр розслідування злочину російської агресії: чим він займеться Фото: генеральний прокурор України Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Центр розслідування злочину агресії в Гаазі відкриється до липня 2023 року. Платформа створюється для збирання доказів на міжнародному рівні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Це також дуже важливо, тому що в діяльності цього Центру, основною метою якого буде якраз збирання доказів злочину агресії, братимуть участь як українські прокурори, так і прокурори з інших країн", - сказав він.

За його словами, його буде створено на базі Євроюсту - це панєвропейська організація, яка об'єднує якраз прокуратури країн проєвропейської спільноти та в рамках слідчої спільноти, створеної в перші дні повномасштабної агресії. До неї, окрім України, входять ще шість країн, Офіс прокурора МКС також є учасником цієї спільної слідчої групи. Вони є партнерами слідчої групи.

"Тому, об'єднавши всі ці зусилля, ми вже маємо з вами конкретну платформу, на якій збиратимуть докази саме щодо злочину агресії", - повідомив Костін.

Генпрокурор повідомив, що за останньою інформацією, яку він отримав під час своїх зустрічей із єврокомісаром з питань юстиції – цей Центр має запрацювати у липні цього року. "Можливо, це буде навіть раніше, тому що ми активно працюємо над тим, щоб це запрацювало якнайшвидше", - додав Костін.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що робота над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та залучення військового та політичного керівництва Росії триває. Наразі понад 20 країн світу допомагають українцям створити цей механізм.

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