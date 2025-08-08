В Гааге подтвердили поджог железной дороги во время саммита НАТО
Нидерландская полиция не нашла доказательств причастности иностранного государства к пожару на железной дороге, который нарушил движение поездов в первый день саммита НАТО в Гааге.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении на сайте полиции Нидерландов.
В своем расследовании правоохранители исключили возможность технической неисправности или аварии как причины пожара на железной дороге.
"Наиболее вероятным является то, что поджог был совершен с целью помешать движению поездов в тот день. Нет никаких признаков того, что это было совершено с целью кражи меди или что за этим преступлением стоит государственный субъект", - сказано в сообщении.
Напомним, что в ночь перед началом саммита НАТО в Гааге, 24 августа, на железнодорожной ветке из аэропорта "Схипхол" в Амстердам и Утрехт произошел пожар. В результате происшествия движение поездов было невозможным примерно до конца суток.
Тогда министр по вопросам безопасности Давид ван Веель заявил, что не исключает диверсии.
"Это одна из версий, которую мы расследуем. И если так, то встанет вопрос, кто это сделал. Это может быть активистская группа, это может быть иностранное государство, это может быть что угодно. Сейчас главное - починить кабели и восстановить движение", - заявил он.
Саммит НАТО в Гааге
С 24 по 25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. В частности должно было состояться заседание Совета Украина - НАТО.
Генсек Альянса Марк Рютте открыл саммит, отметив, что это происходит "в опасный момент для миллиарда граждан". Основная тема - увеличение расходов на оборону, но страны-члены Альянса также обсудят и поддержку Украины.