ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Гаазі підтвердили підпал залізниці під час саміту НАТО

П'ятниця 08 серпня 2025 04:35
UA EN RU
У Гаазі підтвердили підпал залізниці під час саміту НАТО Ілюстративне фото: у Гаазі підтвердили підпал залізниці під час саміту НАТО (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Нідерландська поліція не знайшла доказів причетності іноземної держави до пожежі на залізниці, яка порушила рух поїздів у перший день саміту НАТО в Гаазі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні на сайті поліції Нідерландів.

У своєму розслідуванні правоохоронці виключило можливість технічної несправності або аварії як причини пожежі на залізниці.

"Найбільш імовірним є те, що підпал був вчинений з метою перешкодити руху поїздів того дня. Немає жодних ознак того, що це було скоєно з метою крадіжки міді або що за цим злочином стоїть державний суб'єкт", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч перед початком саміту НАТО у Гаазі, 24 серпня, на залізничній гілці з аеропорту "Схіпхол" до Амстердама й Утрехта сталася пожежа. В результаті події рух поїздів був неможливим приблизно до кінця доби.

Тоді міністр з питань безпеки Давід ван Веель заявив, що не виключає диверсії.

"Це одна з версій, яку ми розслідуємо. І якщо так, то постане питання, хто це зробив. Це може бути активістська група, це може бути іноземна держава, це може бути будь-що. Зараз головне - полагодити кабелі і відновити рух", - заявив він.

Саміт НАТО у Гаазі

З 24 по 25 червня в Гаазі триває саміт НАТО. Зокрема мало відбутися засідання Ради Україна - НАТО.

Генсек Альянсу Марк Рютте відкрив саміт, зазначивши, що це відбувається "в небезпечний момент для мільярда громадян". Основна тема - збільшення видатків на оборону, але країни-члени Альянсу також обговорять і підтримку України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Гаага
Новини
РФ вдарила дронами по Київщині: поранені - троє, виникли пожежі
РФ вдарила дронами по Київщині: поранені - троє, виникли пожежі
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки