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G7 назвала Россию единственным препятствием для мира в Украине

Рим, Суббота 16 ноября 2024 17:04
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G7 назвала Россию единственным препятствием для мира в Украине Фото: G7 назвала Россию единственным препятствием для мира в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия остается единственным препятствием для справедливого мира в Украине. G7 продолжит поддерживать Украину, сколько потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление стран "Большой семерки".

Страны G7 приняли совместное заявление к тысячному дню с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы, лидеры Большой семерки (G7), подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украины, сколько потребуется. Мы солидарны, делая вклад в борьбу за суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и ее восстановление", - говорится в заявлении.

G7 отмечает, что, несмотря на все трудности и большие страдания, украинцы продемонстрировали непревзойденную устойчивость и решительность в защите своей земли, культуры и народа.

"Россия остается единственным препятствием для справедливого и продолжительного мира. "Большая семерка" подтверждает свою приверженность наложению серьезных расходов на Россию за счет санкций, экспортного контроля и других эффективных мер. Мы едины с Украиной", - отметили в G7.

Справка. В "Большую семерку" входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада.

Напомним, лидеры G7 согласились предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов, который будет обеспечиваться с доходов от замороженных российских активов.

В сентябре Еврокомиссия объявила, что ЕС предоставит Украине кредит на 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Однако в Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, заявили, что решили отложить решение о кредите для Украины до завершения президентских выборов в США.

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