G7 назвала Россию единственным препятствием для мира в Украине

Россия остается единственным препятствием для справедливого мира в Украине. G7 продолжит поддерживать Украину, сколько потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление стран "Большой семерки".

Страны G7 приняли совместное заявление к тысячному дню с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы, лидеры Большой семерки (G7), подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украины, сколько потребуется. Мы солидарны, делая вклад в борьбу за суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и ее восстановление", - говорится в заявлении.

G7 отмечает, что, несмотря на все трудности и большие страдания, украинцы продемонстрировали непревзойденную устойчивость и решительность в защите своей земли, культуры и народа.

"Россия остается единственным препятствием для справедливого и продолжительного мира. "Большая семерка" подтверждает свою приверженность наложению серьезных расходов на Россию за счет санкций, экспортного контроля и других эффективных мер. Мы едины с Украиной", - отметили в G7.

Справка. В "Большую семерку" входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада.