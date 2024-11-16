G7 назвала Россию единственным препятствием для мира в Украине
Россия остается единственным препятствием для справедливого мира в Украине. G7 продолжит поддерживать Украину, сколько потребуется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление стран "Большой семерки".
Страны G7 приняли совместное заявление к тысячному дню с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Мы, лидеры Большой семерки (G7), подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украины, сколько потребуется. Мы солидарны, делая вклад в борьбу за суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и ее восстановление", - говорится в заявлении.
G7 отмечает, что, несмотря на все трудности и большие страдания, украинцы продемонстрировали непревзойденную устойчивость и решительность в защите своей земли, культуры и народа.
"Россия остается единственным препятствием для справедливого и продолжительного мира. "Большая семерка" подтверждает свою приверженность наложению серьезных расходов на Россию за счет санкций, экспортного контроля и других эффективных мер. Мы едины с Украиной", - отметили в G7.
Справка. В "Большую семерку" входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада.
Напомним, лидеры G7 согласились предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов, который будет обеспечиваться с доходов от замороженных российских активов.
В сентябре Еврокомиссия объявила, что ЕС предоставит Украине кредит на 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Однако в Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, заявили, что решили отложить решение о кредите для Украины до завершения президентских выборов в США.
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