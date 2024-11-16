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G7 назвала Росію єдиною перешкодою для миру в Україні

Рим, Субота 16 листопада 2024 17:04
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G7 назвала Росію єдиною перешкодою для миру в Україні Фото: G7 назвала Росію єдиною перешкодою для миру в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого миру в Україні. G7 продовжить підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву країн "Великої сімки".

Країни G7 ухвалили спільну заяву до тисячного дня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми, лідери Великої сімки (G7), підтверджуємо нашу непохитну підтримку України, скільки буде потрібно. Ми солідарні, роблячи внесок у боротьбу за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та її відбудову", - йдеться у заяві.

G7 відзначає, що попри всі труднощі та великі страждання, українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури та народу.

"Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру. "Велика сімка" підтверджує свою відданість накладенню серйозних витрат на Росію за допомогою санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів. Ми єдині з Україною", - зазначили в G7.

Довідка. До "Великої сімки" входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада.

Нагадаємо, лідери G7 погодилися надати Україні кредит на 50 млрд доларів, який забезпечуватиметься з доходів від заморожених російських активів.

У вересні Єврокомісія оголосила, що ЄС надасть Україні кредит на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7. Проте в Угорщині, яка зараз головує в ЄС, заявили, що вирішили відкласти рішення щодо кредиту для України до завершення президентських виборів у США.

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