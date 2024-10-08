Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 млрд евро до завершения выборов в США

Венгрия решила отложить окончательное решение по выделению Украине кредита в размере 50 млрд долларов до завершения президентских выборов в США. Кроме того, Будапешт отложил решение о продлении санкций ЕС против России.

Об этом заявил министр финансов Венгрии Михали Варга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы считаем, что этот вопрос, продление российских санкций, должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе", - заявил он.

Кредит, согласованный лидерами G7 в июне, будет обслуживаться за счет замороженных на Западе активов российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов. Европейский союз готов предоставить до 35 миллиардов евро из этих активов для поддержки кредита, а остальные средства должны поступить от США и других членов G7.

При этом Вашингтон настаивает на пересмотре сроков продления санкций ЕС против России, предлагая изменить их с каждых шести месяцев на три года. Это необходимо для обеспечения стабильного финансирования кредита, который планируют предоставить страны G7.

Решение по этому вопросу будет обсуждаться на встрече министров финансов стран G7 в Вашингтоне в конце октября, но окончательные договоренности будут достигнуты только после выборов 5 ноября.