Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 млрд евро до завершения выборов в США
Венгрия решила отложить окончательное решение по выделению Украине кредита в размере 50 млрд долларов до завершения президентских выборов в США. Кроме того, Будапешт отложил решение о продлении санкций ЕС против России.
Об этом заявил министр финансов Венгрии Михали Варга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы считаем, что этот вопрос, продление российских санкций, должен решаться после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США в этом вопросе", - заявил он.
Кредит, согласованный лидерами G7 в июне, будет обслуживаться за счет замороженных на Западе активов российского центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов. Европейский союз готов предоставить до 35 миллиардов евро из этих активов для поддержки кредита, а остальные средства должны поступить от США и других членов G7.
При этом Вашингтон настаивает на пересмотре сроков продления санкций ЕС против России, предлагая изменить их с каждых шести месяцев на три года. Это необходимо для обеспечения стабильного финансирования кредита, который планируют предоставить страны G7.
Решение по этому вопросу будет обсуждаться на встрече министров финансов стран G7 в Вашингтоне в конце октября, но окончательные договоренности будут достигнуты только после выборов 5 ноября.
Кредит Украине
В июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов.
Европейский Союз также одобрил кредит на 35 миллиардов евро для Украины, обеспеченный будущими поступлениями от активов российского центробанка. Это обеспечит стабильную финансовую поддержку Украины, особенно в свете возможных изменений в политике США.
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра отметила, что пока неясно, как Украина сможет получить кредит в 50 миллиардов долларов от замороженных российских активов, поскольку не хватает политической воли для выделения средств.
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