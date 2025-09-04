Теперь в России все научные проекты с иностранным участием должны проходить через ФСБ. Ученые уже говорят о страхе, самоцензуре и угрозе репрессий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, который передает под контроль ФСБ международное научное сотрудничество. Отныне все гражданские исследования, в которых участвуют иностранные ученые или организации, должны согласовываться со спецслужбой.
В научной среде России усиливается тревога. Исследователи опасаются, что даже публикация статьи в зарубежном журнале может расцениваться как "передача сведений иностранному государству". Ученые говорят о росте самоцензуры, а международные контакты сопровождаются ощущением паранойи из-за неопределенности новых правил.
В то же время Минобороны, МИД, Росгвардия, МЧС и Федеральное медико-биологическое агентство, добились исключения своих проектов из единой базы, которая будет находиться под контролем ФСБ. Под надзор попали только гражданские направления - от филологии и экономики до медицины.
Это не единственный шаг спецслужбы к усилению контроля. Ранее ФСБ получила право создавать собственные центры для содержания подозреваемых до суда. Это существенно расширяет ее автономию в делах, связанных с безопасностью, шпионажем или терроризмом, и может использоваться для политических репрессий.
Напомним, допуск иностранных судов в российские порты теперь также происходит только по согласованию с ФСБ. В 2025 году спецслужба сконцентрировалась на внутреннем контроле, репрессиях и заключениях, а также на создании угроз для других стран - даже тех, что официально считаются "дружественными".
