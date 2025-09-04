ФСБ взяла під повний контроль науку в Росії: що тепер заборонено

Тепер в Росії всі наукові проєкти з іноземною участю мають проходити через ФСБ. Вчені вже говорять про страх, самоцензуру й загрозу репресій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
З 1 вересня 2025 року в Росії набув чинності закон, який передає під контроль ФСБ міжнародне наукове співробітництво. Відтепер усі цивільні дослідження, у яких беруть участь іноземні вчені чи організації, повинні погоджуватися зі спецслужбою.
У науковому середовищі Росії посилюється тривога. Дослідники побоюються, що навіть публікація статті у закордонному журналі може розцінюватися як "передача відомостей іноземній державі". Учені говорять про зростання самоцензури, а міжнародні контакти супроводжуються відчуттям параної через невизначеність нових правил.
Водночас Міноборони, МЗС, Росгвардія, МНС та Федеральне медико-біологічне агентство, домоглися виключення своїх проєктів із єдиної бази, що перебуватиме під контролем ФСБ. Під нагляд потрапили лише цивільні напрями - від філології та економіки до медицини.
Це не єдиний крок спецслужби до посилення контролю. Раніше ФСБ отримала право створювати власні центри для утримання підозрюваних до суду. Це суттєво розширює її автономію у справах, пов’язаних із безпекою, шпигунством чи тероризмом, і може використовуватися для політичних репресій.
Нагадаємо, допуск іноземних суден у російські порти тепер також відбувається лише за погодженням із ФСБ. У 2025 році спецслужба сконцентрувалася на внутрішньому контролі, репресіях і ув’язненнях, а також на створенні загроз для інших країн - навіть тих, що офіційно вважаються "дружніми".
