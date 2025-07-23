Путин превращает Россию в военную диктатуру: ФСБ получит новые полномочия

Российский диктатор Владимир Путин расширил полномочия ФСБ. В частности теперь иностранные суда смогут заходить в российские порты только по согласованию со спецслужбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным разведки, Путин подписал указ об ограничении доступа иностранных судов в российские порты. Сейчас допуск иностранных судов в порты России будет происходить только по согласованию с ФСБ.

Примечательно, что формальным основанием стала статья 8 федерального закона "О военном положении", которая позволяет вводить ряд ограничений со стороны президента.

Усиление роли ФСБ в регулировании внешнеэкономических связей и изоляция портовой инфраструктуры от внешнего мира будет иметь как экономические, так и геополитические последствия.

В частности, разведка объясняет, что для международных партнеров это подтверждение непредсказуемости и закрытости российского режима.

Также законодательно расширены полномочия спецслужбы по контролю за сотрудничеством российских научных организаций с иностранцами.

При этом формулировки закона остаются крайне расплывчатыми, что создает предпосылки для новой волны преследований в научной среде.

"Для контроля за инакомыслящими в России строят новую сеть тюрем и следственных изоляторов внутри системы ФСБ, а не федеральной службы исполнения наказаний", - отметили в разведке.

Специальные вагоны, полномочия на конвоирование зеков, а также право судить внутри тюрем свидетельствует о подготовке к масштабным репрессиям.

Контроль над морскими путями, национализация собственности, ограничение доступа к информации, уголовные преследования, а также вмешательство в финансовую и налоговую политику - признаки превращения РФ в военную диктатуру.

По словам разведки, Кремль готовится к затяжному противостоянию с Западом и мобилизует ресурсы страны без объявления полномасштабного военного положения.