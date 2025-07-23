Путин превращает Россию в военную диктатуру: ФСБ получит новые полномочия
Российский диктатор Владимир Путин расширил полномочия ФСБ. В частности теперь иностранные суда смогут заходить в российские порты только по согласованию со спецслужбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным разведки, Путин подписал указ об ограничении доступа иностранных судов в российские порты. Сейчас допуск иностранных судов в порты России будет происходить только по согласованию с ФСБ.
Примечательно, что формальным основанием стала статья 8 федерального закона "О военном положении", которая позволяет вводить ряд ограничений со стороны президента.
Усиление роли ФСБ в регулировании внешнеэкономических связей и изоляция портовой инфраструктуры от внешнего мира будет иметь как экономические, так и геополитические последствия.
В частности, разведка объясняет, что для международных партнеров это подтверждение непредсказуемости и закрытости российского режима.
Также законодательно расширены полномочия спецслужбы по контролю за сотрудничеством российских научных организаций с иностранцами.
При этом формулировки закона остаются крайне расплывчатыми, что создает предпосылки для новой волны преследований в научной среде.
"Для контроля за инакомыслящими в России строят новую сеть тюрем и следственных изоляторов внутри системы ФСБ, а не федеральной службы исполнения наказаний", - отметили в разведке.
Специальные вагоны, полномочия на конвоирование зеков, а также право судить внутри тюрем свидетельствует о подготовке к масштабным репрессиям.
Контроль над морскими путями, национализация собственности, ограничение доступа к информации, уголовные преследования, а также вмешательство в финансовую и налоговую политику - признаки превращения РФ в военную диктатуру.
По словам разведки, Кремль готовится к затяжному противостоянию с Западом и мобилизует ресурсы страны без объявления полномасштабного военного положения.
Заметим, что глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко рассказал, что, по его мнению, российский диктатор верит, что не сумев победить Украину за три дня в широкомасштабной войне, Кремль прошел точку невозврата в отношениях с Западом.
Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь не так давно заявили, что РФ не намерена прекращать свою широкомасштабную военную агрессию против Украины.
По их словам, война может продолжаться еще достаточно долго.
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