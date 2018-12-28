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ФСБ посилить тиск на українських моряків в період свят, - адвокат

Новини » Політика    28.12.2018 - 15:26
ФСБ посилить тиск на українських моряків в період свят, - адвокат
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Наразі співробітники ФСБ проводять регулярні бесіди з військовополоненими

Органи ФСБ продовжують чинити тиск на військовополонених українських моряків, направляючи до них оперативників без присутності адвокатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколу Полозова у Facebook

Як зазначається, співробітники ФСБ проводять бесіди з українськими моряками для схилення військовополонених до визнання провини в скоєнні кримінального злочину, самообмови, або обмови когось із їхніх товаришів.

"Всім військовополоненим морякам адвокатами нашої команди були роз'яснені неприпустимість і незаконність подібних дій з боку органів ФСБ. Кожному моряку адвокат повідомив про алгоритм дій, в разі здійснення подібної провокації щодо нього. Окремо були промовлені і такі оперативні заходи як "внутрішньокамерна розробка", коли в ролі оперативника виступає співкамерник - інший ув'язнений", - повідомив Полозов. 

Також адваокат розповів, що за фактами незаконного тиску на військовополонених моряків, готуються адвокатські запити в СІЗО і відповідні скарги.

"Не виключено, що в період тривалих новорічних свят, коли СІЗО будуть закриті на вхід для адвокатів і не буде здійснюватися проведення слідчих дій з моряками, дані обставини будуть використовуватися органами ФСБ для подальшого надання тиску на військовополонених", - зазначив Полозов. 

ФСБ посилить тиск на українських моряків в період свят, - адвокатНагадаємо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Три кораблі українських ВМС з 24 моряками були захоплені російським спецназом.

ПІзніше всі моряки заявили російському слідству, що є військовополоненими.  Російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. 

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