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ФСБ Росії спеціально закидала "злодіїв у законі" в Україну для дестабілізації країни

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Київ, Середа 09 червня 2021 21:30
ФСБ Росії спеціально закидала "злодіїв у законі" в Україну для дестабілізації країни Фото: голова правоохоронного комітету Рад Денис Монастирський(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

ФСБ Росії спеціально закидала в Україну "злодіїв у законі" для дестабілізації ситуації. В результаті кримінал з російським корінням наповнив країну, але сьогодні ситуація змінилася.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомив голова правоохоронного Комітету Верховної ради Денис Монастирський.

"Завдяки ФСБ Росії багато "злодіїв у законі "спеціально закидалися, делегувалися в Україну, щоб дестабілізувати ситуацію", - сказав він.

За його словами, пару років тому Україна була одним з топмісць для "злодіїв у законі", але сьогодні ситуація змінилася. Лідери кримінального світу вибирають інші країни, серед яких найпопулярнішою стала Туреччина.

Монастирський зазначив, що у зв'язку з активною боротьбою з "злодіями в законі" в Україні силовикам і їх сім'ям стали надходити погрози. Зараз ведеться робота щодо забезпечення безпеки правоохоронців - їм виділяється державна охорона.

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що після санкцій РНБО (Ради національної безпеки і оборони) вдалося досягти нульового впливу "злодіїв у законі" на криміногенну ситуацію в Україні. Також, за його словами, досягнуто прогресу і щодо кримінальних авторитетів.

Відзначимо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі".

Як повідомляло РБК-Україна, після цього по всій країні почалися масові затримання та арешти представників злочинного світу.

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