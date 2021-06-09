ФСБ Росії спеціально закидала "злодіїв у законі" в Україну для дестабілізації країни

ФСБ Росії спеціально закидала в Україну "злодіїв у законі" для дестабілізації ситуації. В результаті кримінал з російським корінням наповнив країну, але сьогодні ситуація змінилася.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомив голова правоохоронного Комітету Верховної ради Денис Монастирський.

"Завдяки ФСБ Росії багато "злодіїв у законі "спеціально закидалися, делегувалися в Україну, щоб дестабілізувати ситуацію", - сказав він.

За його словами, пару років тому Україна була одним з топмісць для "злодіїв у законі", але сьогодні ситуація змінилася. Лідери кримінального світу вибирають інші країни, серед яких найпопулярнішою стала Туреччина.

Монастирський зазначив, що у зв'язку з активною боротьбою з "злодіями в законі" в Україні силовикам і їх сім'ям стали надходити погрози. Зараз ведеться робота щодо забезпечення безпеки правоохоронців - їм виділяється державна охорона.