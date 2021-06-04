Зеленський: вдалося досягти нульового впливу "злодіїв у законі"

Після санкцій РНБО (Ради національної безпеки і оборони) вдалося досягти нульового впливу "злодіїв у законі" на криміногенну ситуацію в Україні. Також досягнуто прогрес і щодо кримінальних авторитетів.

За його словами, за три тижні шістьом "злодіям у законі" оголосили підозри, 12 видворили з України, інші перебувають під вартою та ізольовані.

"Тобто вдалося досягти фактично нульового впливу "злодіїв у законі" на криміногенну ситуацію в Україні. Крім того, після санкцій РНБО припинили злочинний вплив 11 етнічних кримінальних авторитетів, третину видворили з України, інші перебувають під слідством або чекають процедуру видворення. У решти скасовано документи на проживання в Україні", - додав Зеленський.

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