ФСБ России специально забрасывала "воров в законе" в Украину для дестабилизации страны

ФСБ России специально забрасывала в Украину "воров в законе" для дестабилизации ситуации. В результате криминал с российскими корнями наводнил страну, но сегодня ситуация изменилась.

"Благодаря ФСБ России много "воров в законе" специально забрасывались, делегировались в Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию", - сказал он.

По его словам, пару лет назад Украина была одним из топ-мест для "воров в законе", но сегодня ситуация изменилась. Лидеры криминального мира выбирают другие страны, среди которых самой популярной стала Турция.

Монастырский отметил, что в связи с активной борьбой с "ворами в законе" в Украине силовикам и их семьям стали поступать угрозы. Сейчас ведется работа по обеспечению безопасности правоохранителей - им выделяется государственная охрана.