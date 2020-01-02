ФСБ Росії продовжує вербування громадян України, - розвідка

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

У СБУ викрили ще один факт спроби вербування

Служба безпеки України викрила ще одну спробу вербування російською спецслужбою (ФСБ) українського громадянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, житель Маріуполя при перетині державного кордону був затриманий представниками ФСБ Росії.

"Із застосуванням психологічного тиску його намагалися схилити до негласної співпраці для збору інформації про військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників українських правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

При цьому співробітник ФСБ вимагав від українця гроші та погрожував закрити в'їзд на територію Росії.

"ФСБівець вимагав від українця гроші за нестворення штучних перешкод під час здійснення ним та його колегами підприємницької діяльності. У разі відмови він, зокрема, погрожував закрити комерсанту в’їзд на територію РФ та унеможливити його зустрічі з близькими родичами, які там проживають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, оперативники Служби безпеки України протягом 2019 року припинили діяльність 17 агентів іноземних спецслужб. Серед агентів діючі та колишні українські військові.

Раніше повідомлялося, що оперативники СБУ оголосили підозру колишній працівниці так званого "верховного суду ДНР". Жінка протягом 3 років працювала у "судовому департаменті ДНР", зокрема, відповідала за виконання вироків українським військовополоненим. Пізніше пособниця терористів переїхала з чоловіком в Київ. Жінці загрожує до 15 років ув'язнення.