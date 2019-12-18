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СБУ впродовж року викрила 17 іноземних агентів

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 09:32
СБУ впродовж року викрила 17 іноземних агентів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Серед агентів діючі та колишні українські військові

Оперативники Служби безпеки України впродовж 2019 року припинили діяльність 17 агентів іноземних спецслужб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, впродовж року за матеріалами військової контррозвідки було відкрито 538 кримінальних проваджень. Майже 200 з них було відкрито за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Впродовж року оперативники зафіксували 67 спроб доступу до інформації з обмеженим доступом з боку представників 14 іноземних держав, а також припинено діяльність 17 іноземних агентів. Зокрема у співпраці з іноземними спецслужбами було викрито діючих та колишніх військовослужбовців Збройних сил.

"Так співробітники військової контррозвідки СБУ викрили спроби вербування спецслужбами РФ військовослужбовців-секретоносіїв ЗСУ для отримання розвідувальної інформації в оборонній сфері", - розповіли в СБУ.

Крім того, впродовж року до різних термінів покарання було засуджено понад 40 осіб, серед низ двоє - за державну зраду, а ще 16 - за тероризм. Загалом до суду було скеровано понад 100 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативники СБУ оголосили підозру колишній працівниці так званого "верховного суду ДНР". Жінка протягом 3 років працювала у "судовому департаменті ДНР", зокрема, відповідала за виконання вироків українським військовополоненим. Пізніше пособниця терористів переїхала з чоловіком в Київ. Жінці загрожує до 15 років ув'язнення.

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