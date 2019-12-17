СБУ повідомила про підозру пособниці бойовиків "ДНР"

Ілюстративне фото (Уніан)

Жінка відповідала за виконання вироків українським полоненим

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньої працівниці "верховного суду ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що жінка, працюючи протягом трьох років у так званому судовому департаменті ДНР", відповідала за виконання вироків українським полоненим. Потім вона разом з чоловіком перебралися в Київ.

"Зараз чоловік посіпаки терористів знаходиться під вартою за рейдерство. Юрист встигла втекти і зараз переховується від кримінальної відповідальності на тимчасово непідконтрольної території Донбасу", - повідомили в СБУ.

Жінці повідомили про підозру у сприяння діяльності терористичної організації. Їй загрожує 15 років в'язниці.

Фото: документи пособниці "ДНР"

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що заступнику голови Слов'янської міської ради оголосили підозра в посяганні на територіальну цілісність України. Чоловік ввів додаткову штатну посаду, на яку був призначений бойовик, який безпосередньо брав участь у збройному захопленні міськради в 2014 році.

Також повідомлялося, що в листопаді в Донецькій області затримали пособника бойовиків "ДНР". Чоловік з червня 2014 року співпрацював з бойовиками "ДНР", зокрема, на блокпостах в Краматорську перевіряв документи громадян і оглядав транспортні засоби.