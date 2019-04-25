ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФСБ знову проводить обшуки у кримських татар

Новини » Надзвичайні події    25.04.2019 - 09:44
ФСБ знову проводить обшуки у кримських татар
Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

Обшук проходить в будинку активіста Ділявера Алімова

Під Сімферополем у селі Дубки співробітники ФСБ проводять обшуки в будинках кримських татар. Про це на сторінці у Facebook повідомила педагог-організатор проекту "Кримське дитинство", кримськотатарська активістка Аліє Керімова.

Керімова повідомила, що обшук проходить в будинку місцевого жителя, активіста Ділявера Алімова. Російські силовики не коментують інформацію про обшуки.

Нагадаємо, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

РБК-Україна писало, що співробітники прикордонного управління ФСБ і Росії в Криму 17 квітня заявили про затримання ще одного підозрюваного в участі у діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Після повідомлень про арешт кількох цивільних журналістів в Криму, представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезір засудив триваюче погіршення свободи висловлювань думок і безпеки журналістів на півострові.

"Практика придушення критичних голосів у Криму неприпустима. Я закликаю відповідальних за арешти поважати роль всіх діючих осіб ЗМІ і звільнити постраждалих журналістів. Вони повинні мати можливість виконувати свою роботу без надмірного втручання або страху перед насильством", - йдеться в заяві Дезира.

Кримськотатарського бізнесмена Велиляева звільнили з СІЗО "Лефортово" У Криму через санкції можуть зупинитися винзаводи
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України КримФСБКримобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся