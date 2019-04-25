ФСБ знову проводить обшуки у кримських татар

Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

Обшук проходить в будинку активіста Ділявера Алімова

Під Сімферополем у селі Дубки співробітники ФСБ проводять обшуки в будинках кримських татар. Про це на сторінці у Facebook повідомила педагог-організатор проекту "Кримське дитинство", кримськотатарська активістка Аліє Керімова.

Керімова повідомила, що обшук проходить в будинку місцевого жителя, активіста Ділявера Алімова. Російські силовики не коментують інформацію про обшуки.

Нагадаємо, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

РБК-Україна писало, що співробітники прикордонного управління ФСБ і Росії в Криму 17 квітня заявили про затримання ще одного підозрюваного в участі у діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Після повідомлень про арешт кількох цивільних журналістів в Криму, представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезір засудив триваюче погіршення свободи висловлювань думок і безпеки журналістів на півострові.

"Практика придушення критичних голосів у Криму неприпустима. Я закликаю відповідальних за арешти поважати роль всіх діючих осіб ЗМІ і звільнити постраждалих журналістів. Вони повинні мати можливість виконувати свою роботу без надмірного втручання або страху перед насильством", - йдеться в заяві Дезира.