ФСБ снова проводит обыски у крымских татар

Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)

Обыск проходит в доме активиста Дилявера Алимова

Под Симферополем в селе Дубки сотрудники ФСБ проводят обыски в домах крымских татар. Об этом на странице в Facebook сообщила педагог-организатор проекта "Крымское детство", крымскотатарская активистка Алие Керимова.

Керимова сообщила, что обыск проходит в доме местного жителя, активиста Дилявера Алимова. Российские силовики не комментируют информацию об обысках.

Напомним, что 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

РБК-Украина писало, что сотрудники пограничного управления ФСБ и России в Крыму 17 апреля заявили о задержании еще одного подозреваемого в участии в деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

После сообщений об аресте нескольких гражданских журналистов в Крыму, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дезир осудил продолжающееся ухудшение свободы высказываний мнений и безопасности журналистов на полуострове.

"Практика подавления критических голосов в Крыму недопустима. Я призываю ответственных за аресты уважать роль всех действующих лиц СМИ и освободить пострадавших журналистов. Они должны иметь возможность выполнять свою работу без чрезмерного вмешательства или страха перед насилием", - говорится в заявлении Дезира.