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ФСБ прийшла з обшуками до колишнього фігуранта "справи Веджіє Кашка" Аметова

Крим, Субота 05 грудня 2020 00:49
ФСБ прийшла з обшуками до колишнього фігуранта "справи Веджіє Кашка" Аметова
Фото: Казим Аметов (krymr)
Автор: Даша Харченко

В анексованому Криму співробітники ФСБ провели обшук у будинку колишнього фігуранта "справи Веджіє Кашка", активіста Казима Аметова. Силовики шукали його сина.

Про це повідомляє організація Кримська солідарність.

За словами Казима Аметова, ФСБ підозрює його сина, який перебуває на материковій Україні, в участі у кримськотатарському батальйоні імені Челебіджихана

"Вони почали говорити, що нібито мій син знаходиться у батальйоні Номана Челебіджихана, на що я відповів, що мені про це нічого не відомо. Вони обшукали весь будинок, все перевернули і пішли. Обшук тривав півтори години", - розповів Аметов.

Нагадаємо, рік тому "Київський районний" суд Сімферополя змінив запобіжний захід фігурантам "справи Веджіє Кашка" Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову і Руслану Трубача. Тоді стан здоров'я фігуранта "справи Веджіє Кашка" кримськотатарського активіста Кязима Аметова різко погіршилось. Адвокат Микола Полозов повідомив, що кримськотатарських активістів по "справі Веджіє Кашка" затримували екс-беркутівці.

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