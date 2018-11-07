Кримськотатарських активістів у "справі Веджіє Кашка" затримували екс-беркутівці, - адвокат

Фото: "Беркут" на Майдані (УНІАН)

Відповідна інформація є у матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі кримськотатарської громадської діячки

Серед російських силовиків, які затримували активістів кримськотатарського національного руху у "справі Веджіє Кашка", було принаймні двоє колишніх працівників розформованого спецпідрозділу МВС України "Беркут". Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Адвокат розповів, що ця інформація є у матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі кримськотатарської громадської діячки Веджіє Кашка, доступ до яких йому неодноразово обмежував Слідчий комітет Росії в Криму.

"Щонайменше два працівники Росгвардії, які здійснювали затримання Веджіє Кашка та інших активістів, - колишні співробітники українського спецпідрозділу МВС "Беркут", - стверджує Полозов.

Він додав, що з їхніх свідчень не зрозуміло, хто з них безпосередньо здійснював затримання, оскільки всі вони стверджують, що не чинили психологічного або фізичного тиску на Веджіє Кашка.

"Називати прізвища цих співробітників я поки що не можу, тому що перебуваю під підпискою про нерозголошення. Крім співробітників Росгвардії під час затримання були присутні співробітники ФСБ і Центру Е", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав приходити на судові засідання у справах кримськотатарських політв'язнів для підтримки.