ФСБ пришла с обысками к бывшему фигуранту "дела Веджие Кашка" Аметова

Фото: Казим Аметов (krymr)

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ провели обыск в доме бывшего фигуранта "дела Веджие Кашка", активиста Казима Аметова. Силовики искали его сына.

Об этом сообщает организация Крымская солидарность.

По словам Казима Аметова, ФСБ подозревает его сына, который находится на материковой Украине, в участии в крымскотатарском батальоне имени Челебиджихана

"Они начали говорить, что якобы мой сын находится в батальоне Номана Челебиджихана, на что я ответил, что мне об этом ничего не известно. Они обыскали весь дом, все перевернули и ушли. Обыск длился полтора часа", - рассказал Аметов.

Напомним, год назад "Киевский районный" суд Симферополя изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу. Тогда состояние здоровья фигуранта "дела Веджие Кашка" крымскотатарского активиста Кязыма Аметова резко ухудшилось. Адвокат Николай Полозов сообщил, что крымскотатарских активистов по "делу Веджие Кашка" задерживали экс-беркутовцы.