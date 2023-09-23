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ФСБ проверяет топ-чиновников Росгвардии на причастность к мятежу Пригожина, - ISW

Фото: ФСБ проверяет Росгвардию на причастность к бунту Пригожина (24.tv)
Автор: Антон Малиновский

Федеральная служба безопасности РФ проверяет чиновников Росгвардии на причастность к мятежу главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В ISW также считают, что Кремль преследует цель

23 июня Пригожин вместе с "вагнеровцами" начали военный переворот - их силы оставили позиции на фронте и отправились сначала на Ростов, фактически захватив его, а затем и на Москву.

Однако до столицы РФ они не дошли - якобы в дело вмешался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и "договорился" с Пригожиным о прекращении бунта в обмен на гарантии безопасности для него и его наемников.

А ровно через два месяца, 23 августа, в Тверской области упал бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин , командиры и бойцы его ЧВК.

Через несколько дней в России официально подтвердили гибель Пригожина в авиакатастрофе, а уже 29 августа якобы состоялось захоронение предводителя ЧВК на Прохоровском кладбище, впрочем, в закрытом формате.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин ответственен за гибель Пригожина в авиакатастрофе.

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ФСБЧВК ВагнераЕвгений Пригожин