UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ФСБ перевіряє високопосадовців Росгвардії на причетність до заколоту Пригожина, - ISW

Фото: ФСБ перевіряє Росгвардію на причетність до бунту Пригожина (24.tv)
Автор: Антон Малиновський

Федеральна служба безпеки РФ перевіряє високопосадовців Росгвардії на причетність до заколоту ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW також вважають, що Кремль має на меті

23 червня Пригожин разом з "вагнерівцями" розпочали військовий переворот - їхні сили залишили позиції на фронті та вирушили спочатку на Ростов, фактично захопивши його, а після і на Москву.

Однак, до столиці РФ вони не дійшли - нібито у справу втрутився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і "домовився" з Пригожиним про припинення бунту в обмін на гарантії безпеки для нього і його найманців.

А рівно через два місяці, 23 серпня, у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Через декілька днів в Росії офіційно підтвердили загибель Пригожина в авіакатастрофі, а вже 29 серпня нібито відбулось поховання ватажка ПВК на Прохорівському кладовищі, втім у закритому форматі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель Пригожина в авіакатастрофі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБПВК ВагнераЄвген Пригожин