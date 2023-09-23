ФСБ перевіряє високопосадовців Росгвардії на причетність до заколоту Пригожина, - ISW

В ISW також вважають, що Кремль має на меті

23 червня Пригожин разом з "вагнерівцями" розпочали військовий переворот - їхні сили залишили позиції на фронті та вирушили спочатку на Ростов, фактично захопивши його, а після і на Москву.

Однак, до столиці РФ вони не дійшли - нібито у справу втрутився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і "домовився" з Пригожиним про припинення бунту в обмін на гарантії безпеки для нього і його найманців.

А рівно через два місяці, 23 серпня, у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Через декілька днів в Росії офіційно підтвердили загибель Пригожина в авіакатастрофі, а вже 29 серпня нібито відбулось поховання ватажка ПВК на Прохорівському кладовищі, втім у закритому форматі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель Пригожина в авіакатастрофі.

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