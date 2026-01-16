ua en ru
ФСБ получало данные через планшет ребенка: суд вынес приговор шпионке из Константиновки

Донецкая область, Пятница 16 января 2026 18:22
ФСБ получало данные через планшет ребенка: суд вынес приговор шпионке из Константиновки Иллюстративное фото: приговор суда (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Жительницу Константиновки приговорили к 15 годам за государственную измену за передачу ФСБ РФ разведданных об украинских войсках через планшет ребенка.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в феврале 2025 года женщина через местный Telegram-канал вышла на контакт с представителем российской спецслужбы и начала предоставлять информацию о перемещении и расположении украинской техники и подразделений по собственной инициативе.

Для этого она использовала планшет, предоставленный учебным заведением для дистанционного обучения своего ребенка.

Женщина отмечала на электронной карте места сосредоточения военной техники, сообщала о звуках работы вооружения и информировала о расположении штаба Сил обороны в населенном пункте. Во время общения с представителем вражеской спецслужбы она не скрывала надежды, что предоставленные данные помогут государству-агрессору наносить удары по Украине.

Досудебное расследование проводилось Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях. Следователи собрали доказательства электронной переписки, геолокационные отметки на карте и показания, подтверждающие преступные действия жительницы.

В конечном итоге суд постановил назначить женщине 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры подчеркивает, что сотрудничество с врагом строго наказывается и любые попытки передать разведданные государству-агрессору расцениваются как тяжкое преступление.

Другие задержания шпионов

На днях СБУ задержала агентурную группу российской военной разведки, которая готовила дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри.

Также недавно Служба безопасности Украины задержала в Херсоне двух российских агентов, которые готовились взорвать полицейских и сбежать после этого в РФ.

А еще СБУ и Национальная полиция по "горячим следам" задержали агента России, которая 4 января устроила подрыв автомобиля военнослужащего. Теракт произошел в одном из районов Киева.

