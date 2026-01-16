ФСБ получало данные через планшет ребенка: суд вынес приговор шпионке из Константиновки

Жительницу Константиновки приговорили к 15 годам за государственную измену за передачу ФСБ РФ разведданных об украинских войсках через планшет ребенка.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила Донецкая областная прокуратура .

По данным следствия, в феврале 2025 года женщина через местный Telegram-канал вышла на контакт с представителем российской спецслужбы и начала предоставлять информацию о перемещении и расположении украинской техники и подразделений по собственной инициативе.

Для этого она использовала планшет, предоставленный учебным заведением для дистанционного обучения своего ребенка.

Женщина отмечала на электронной карте места сосредоточения военной техники, сообщала о звуках работы вооружения и информировала о расположении штаба Сил обороны в населенном пункте. Во время общения с представителем вражеской спецслужбы она не скрывала надежды, что предоставленные данные помогут государству-агрессору наносить удары по Украине.

Досудебное расследование проводилось Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях. Следователи собрали доказательства электронной переписки, геолокационные отметки на карте и показания, подтверждающие преступные действия жительницы.

В конечном итоге суд постановил назначить женщине 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры подчеркивает, что сотрудничество с врагом строго наказывается и любые попытки передать разведданные государству-агрессору расцениваются как тяжкое преступление.