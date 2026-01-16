ФСБ получало данные через планшет ребенка: суд вынес приговор шпионке из Константиновки
Жительницу Константиновки приговорили к 15 годам за государственную измену за передачу ФСБ РФ разведданных об украинских войсках через планшет ребенка.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
По данным следствия, в феврале 2025 года женщина через местный Telegram-канал вышла на контакт с представителем российской спецслужбы и начала предоставлять информацию о перемещении и расположении украинской техники и подразделений по собственной инициативе.
Для этого она использовала планшет, предоставленный учебным заведением для дистанционного обучения своего ребенка.
Женщина отмечала на электронной карте места сосредоточения военной техники, сообщала о звуках работы вооружения и информировала о расположении штаба Сил обороны в населенном пункте. Во время общения с представителем вражеской спецслужбы она не скрывала надежды, что предоставленные данные помогут государству-агрессору наносить удары по Украине.
Досудебное расследование проводилось Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях. Следователи собрали доказательства электронной переписки, геолокационные отметки на карте и показания, подтверждающие преступные действия жительницы.
В конечном итоге суд постановил назначить женщине 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры подчеркивает, что сотрудничество с врагом строго наказывается и любые попытки передать разведданные государству-агрессору расцениваются как тяжкое преступление.
Другие задержания шпионов
На днях СБУ задержала агентурную группу российской военной разведки, которая готовила дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри.
Также недавно Служба безопасности Украины задержала в Херсоне двух российских агентов, которые готовились взорвать полицейских и сбежать после этого в РФ.
А еще СБУ и Национальная полиция по "горячим следам" задержали агента России, которая 4 января устроила подрыв автомобиля военнослужащего. Теракт произошел в одном из районов Киева.