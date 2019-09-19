ФСБ проводить чергові обшуки у кримських татар

Російські силовики прийшли в будинок до сім'ї кримських татар

У четвер, 19 вересня, в окупованому оперативники російської ФСБ нагрянули в хату кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ATR.

Зазначається, що обшуки проходять в селі Сонячна Долина, яке розташоване недалеко від міста Судак.

"Хвилин 20 тому розпочався обшук в сім'ї кримських татар. Проводить ФСБ", - йдеться в повідомленні.

Подробиці події з'ясовуються.

Нагадаємо, 9 вересня в окупованому Криму повідомили про затримання на кордоні півострова з Херсоном двох громадян України. Як заявили в російському ФСБ, вони нібито підозрюються у скоєнні шахрайств на території півострова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" російські силовики 12 вересня етапували з окупованого Криму в Ростов-на-Дону. До цього вони утримувалися в кримському СІЗО від півтора до двох років.

Зазначимо, раніше адвокат Еміль Курбединов розповідав, що кримських татар у російських СІЗО утримують в нелюдських умовах. Він написав скарги щодо проблем з утриманням ув'язнених до прокуратури і уповноваженого з прав людини.