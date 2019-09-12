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Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в РФ

Новини » Політика    12.09.2019 - 15:16
Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в РФ
Ілюстративне фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Судове слухання по даній справі призначено на 17 вересня

Вісьмох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" російські силовики 12 вересня етапували з Криму в Ростов-на-Дону. Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Судове слухання по даній справі призначено на 17 вересня.

"Сьогодні, 12 вересня 2019 року, з Сімферопольського СІЗО в місто Ростов-на-Дону для участі в судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді були етаповані фігуранти другий бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Тимур Ібрагімов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салієв, Марлен (Сулейман) Асанов, Ернест Аметов, Сервер Мустафаєв і Едем Смаілов утримуються в кримському СІЗО від півтора до двох років.

Нагадаємо, адвокат Еміль Курбединов заявляв, що кримських татар етапують і тримають у російських СІЗО нелюдських умовах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт в Криму. Вони залишаться під вартою ще на два місяці.

Відзначимо, за словами уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова, ще один обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися до кінця року.

Фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапують в Ростов-на-Дону
Новини України Хізб ут-Тахрір
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