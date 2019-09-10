Адвокат заявив про погане утримання кримських татар у СІЗО

Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Еміль Курбединов звернувся зі скаргами до прокуратури та уповноваженого з прав людини

Кримських татар етапують і містять у російських СІЗО в нелюдських умовах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Еміля Курбедінова Facebook.

За словами адвоката, він написав скарги щодо проблем з утриманням ув'язнених до прокуратури і уповноваженого з прав людини.

"Сьогодні я написав скарги до прокуратури і уповноваженого з прав людини про стан наших підзахисних, щоб привести їх у відповідність з Женевською конвенцією або, принаймні, забезпечити їм нормальні умови", - сказав Курбедінов.

зокрема, адвокат заявив про проблеми з утриманням його підзахисних Тофіка Абдулгазієва і Ремзі Бекірова. За його словами під час етапування Абдулгазієв захворів, але йому ніхто не надав медичну допомогу, а Бекірова по прибуттю відразу посадили в карцер з щурами.

"Я не знаю що це за камери, їх називають карантинні камери. Це підвальні приміщення з куполом, які трохи вище людського зросту. В самій камері можна перебувати в напівзігнутому стані, там же є туалет розміром 50 см з підвальними комунікаціями", - розповів Курбедінов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт в Криму. Вони залишаться під вартою ще на два місяці.

Також повідомлялося, що, за словами уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова, ще один обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися до кінця року.