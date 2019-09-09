ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФСБ Криму затримала двох українців

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 16:05
ФСБ Криму затримала двох українців
Фото: Федеральна служба безпеки Росії (wikimedia.org)

Затриманих українців передали російській поліції

В прикордонному управлінні російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) в окупованому Криму повідомили про затримання на кордоні півострова з Херсоном двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

За інформацією ФСБ, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на острів через російський пункт пропуску "Джанкой". У російській спецслужбі стверджують, що 40-річний українець "з квітня 2019 оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він скоїв на території півострова".

Також у відомстві повідомили про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" на виїзді з півострова кримчанина, який, як наголошується, "знаходиться у розшуку з 2016 року за скоєння крадіжки зі значною шкодою".

Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції. Імена і прізвища затриманих не публікують, будь-які їхні коментарі відсутні.

Нагадаємо, 3 вересня прикордонники ФСБ Росії на адміністративному кордоні з Кримом затримали українця. Повідомляється, що в пункті пропуску "Джанкой" затримали жителя Львівської області і протягом чотирьох годин намагалися домогтися від нього відомостей про зв'язки в середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ тощо.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в аннексованому Криму кримськотатарського активіста Ділявера Гафарова засудили до 10 років позбавлення волі. Активіста звинуватили в участі в добровольчому батальйоні імені Номана Челебиджихана (зараз - громадське об'єднання "Аскер") і в економічній блокаді Криму.

Сенцова і Кольченко будуть викликати в прокуратуру Євросоюз не визнає "вибори" в окупованому Криму
Новини України ФСБКримЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся