ФСБ Криму затримала двох українців

Фото: Федеральна служба безпеки Росії (wikimedia.org)

Затриманих українців передали російській поліції

В прикордонному управлінні російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) в окупованому Криму повідомили про затримання на кордоні півострова з Херсоном двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

За інформацією ФСБ, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на острів через російський пункт пропуску "Джанкой". У російській спецслужбі стверджують, що 40-річний українець "з квітня 2019 оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він скоїв на території півострова".

Також у відомстві повідомили про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" на виїзді з півострова кримчанина, який, як наголошується, "знаходиться у розшуку з 2016 року за скоєння крадіжки зі значною шкодою".

Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції. Імена і прізвища затриманих не публікують, будь-які їхні коментарі відсутні.

Нагадаємо, 3 вересня прикордонники ФСБ Росії на адміністративному кордоні з Кримом затримали українця. Повідомляється, що в пункті пропуску "Джанкой" затримали жителя Львівської області і протягом чотирьох годин намагалися домогтися від нього відомостей про зв'язки в середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців ЗСУ тощо.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в аннексованому Криму кримськотатарського активіста Ділявера Гафарова засудили до 10 років позбавлення волі. Активіста звинуватили в участі в добровольчому батальйоні імені Номана Челебиджихана (зараз - громадське об'єднання "Аскер") і в економічній блокаді Криму.