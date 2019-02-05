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ФСБ допитала двох українських військовополонених моряків

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 20:55
ФСБ допитала двох українських військовополонених моряків
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

Українці ще раз заявили, що є військовополоненими

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації вчора, 4 лютого, провела слідчі дії з військовополоненим Михайлом Власюком, а сьогодні, 5 лютого, з Юрієм Без'язичним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Миколи Полозова у Facebook

Як зазначається, слідчими слідчого управлання ФСБ Росії були проведені допити, в ході яких Власюк та Без'язичний ще раз заявили про те, що є військовополоненими.

"В ході допитів захистом був залучений ряд заяв і клопотань слідству, в тому числі на надання телефонних переговорів і на побачення з близькими. Слідчі за майже 2,5 місяці так і не дали жодного дозволу військовополоненим на побачення або телефонні переговори", - заявив Полозов. 

Він також наголосив, що найчастіше, "особи, в чиєму провадженні перебувають кримінальні справи, зловживають своїм право давати дозволу на побачення і дзвінки, і ставлять винесення подібних дозволів в пряму залежність від отримання необхідних для слідства показань".

ФСБ допитала двох українських військовополонених моряків

Нагадаємо, 1 лютого адвокат Микола Полозов повідомив, що слідчі РФ протягом двох днів провели допити чотирьох українських моряків.

РБК-Україна писало, що зі слів адвокатів, в українських моряків Володимира Терещенка, Вячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка погіршився стан здоров’я.

 

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