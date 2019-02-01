У РФ погіршився стан здоров'я ще трьох українських моряків

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен вимагає провести медичне обстеження моряків

Зі слів адвокатів, у Володимира Терещенка, Вячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка погіршився стан здоров’я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Зокрема, вона повідомила, що зверне увагу уповноваженого РФ Тетяни Москалькової на необхідність медичного обстеження та подальшого лікування цих моряків. Для цього вона надішле російському омбудсмену відповідного листа.

Крім того, Денісова закликає Москалькову перевірити стан тримання та наявність умов для лікування поранених моряків Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменко.

"Чекаю на реагування Тетяни Москалькової та інформацію щодо надання необхідної лікарської допомоги", - зазначила Денісова.

РБК-Україна писало, що лікар у СІЗО "Лефортово", куди напередодні перевели поранених українських військовополонених моряків, виявив у моряка Василя Сороки пошкодження ще одного м'яза.

Нагадаємо, всі троє українських військовополонених моряків - Ейдер, Сорока та Артеменко, яких напередодні перевели в РФ із лікарні в "Матросской тишине" в СІЗО "Лефортово", поскаржилися на проблеми на здоров'ям.