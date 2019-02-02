Волкер закликав Росію негайно звільнити українських моряків

Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)

США не продовжуватимуть переговори з Росією до звільнення військовополонених моряків

Спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер заявив, що США не будуть рухатися далі у переговорах з Росією доки російська влада не звільнить українських моряків, захоплених біля Керченської протоки. Про це він сказав під час телефонного брифінгу у Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на посольство України у Вашингтоні.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити моряків, щоб ми спробували повернутися до дипломатичного вирішення цієї проблеми", - заявив Волкер.

Він додав, що в США знайомі з відео- та фотодоказами нападу Росії на українські кораблі.

"Нам відомо і з зображень, і з відео, і з того, що нам доводять українські колеги, це блокування проходу через протоку, переслідування українських суден у міжнародних водах, стрільба по них і моряки, які ще досі затримані в Росії", - підкреслив Волкер.

Спецпредставник також повідомив, що США розглядають можливість посилення санкцій проти Росії через дії в Керченській протоці.

"Я можу сказати, що і Сполучені Штати, і Європа розглядають додаткові заходи, які можуть бути вжиті у випадку, якщо Росія не поверне моряків і продовжуватиме контроль над Керченською протокою", - заявив він.

Нагадаємо, Україна спільно з міжнародними партнерами з антиросійської коаліції готує "Азовський пакет" санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в Керченській протоці.