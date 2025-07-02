Три продукта, которые вызывают запор: срочно их исключите

Запор - проблема, с которой сталкивается немало людей, и часто мы ищем причины в стрессе, малоподвижном образе жизни или скрытых болезнях. Однако, очень часто виновники кроются на нашей тарелке.

Какие три продукта надо исключить из рациона, чтобы избавиться от деликатной проблемы - читайте в материале РБК-Украина.

Продукты из белой муки

Продукты, изготовленные из белой муки высшего сорта, являются одним из самых распространенных виновников запора. Белая мука - это рафинированный продукт, который лишен большинства питательных веществ, а главное - клетчатки, критически важной для нормального пищеварения.

В процессе переработки пшеничного зерна в белую муку удаляется внешняя оболочка (отруби) и зародыш, которые содержат клетчатку, витамины группы В и минералы. Остается только крахмалистый эндосперм. Без достаточного количества клетчатки пищевые массы медленнее движутся по кишечнику, становятся тверже и суше, что затрудняет их выведение. Это приводит к замедлению перистальтики и застою.

Белый хлеб, багеты, булочки, сладкая выпечка (торты, печенье), обычные макароны из твердых сортов пшеницы (если они не цельнозерновые), пицца, белые булочки для бургеров. Лучше эти продукты не употреблять.

Перейдите на цельнозерновой хлеб, хлебцы с отрубями, макароны из твердых сортов пшеницы (убедитесь, что они действительно цельнозерновые, или хотя бы обогащены клетчаткой), бурый рис, киноа, гречку.

Белый рис

Так же, как и белая мука, белый рис является рафинированным продуктом. В процессе его обработки удаляется внешняя оболочка и зародыш, оставляя лишь крахмалистое ядро.

Белый рис содержит очень мало клетчатки, которая необходима для объема кишечных масс и их легкого продвижения. Без клетчатки рис может "связывать" содержимое кишечника, делая его более плотным и трудным для прохождения. Хотя он является источником энергии, для пищеварительной системы он "пустой".

Обычный белый рис (длиннозерный, круглозерный, басмати, жасмин), рисовые каши, некоторые рисовые хлопья (если не цельнозерновые).

Идеальными альтернативами замены являются бурый (неочищенный) рис, дикий рис, киноа, гречка, овсянка. Они богаты клетчаткой и сложными углеводами, способствующими здоровой перистальтике.

Мясо

Мясо, особенно красное мясо и его обработанные продукты (колбасы, сосиски), может быть значительным фактором, способствующим запору, если его потреблять в больших количествах и без надлежащего баланса с другими продуктами.

Мясо, в отличие от растительной пищи, вообще не содержит клетчатки. Это означает, что оно не добавляет объема к стулу, что является ключевым для его легкого прохождения.

Мясо, особенно жирное и красное, переваривается дольше, чем другие продукты. Это может замедлить общий транзит пищи через пищеварительный тракт.

В некоторых случаях высокое содержание железа в красном мясе (или в добавках железа) может способствовать запору. Обработанные мясные продукты часто содержат много соли и жиров, а также различные добавки, которые могут негативно влиять на пищеварение.

Откажитесь от говядины, свинины, баранины, колбас, сосисок, ветчины, бекона.

Не обязательно полностью исключать мясо, но важно ограничить его количество и обязательно сбалансировать рацион большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых.

Отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса, птице (курица, индейка без кожи) и рыбе. Включите в рацион растительные источники белка: чечевицу, фасоль, нут, тофу.

Что важно для предотвращения запора?

Кроме исключения этих трех категорий продуктов, помните о других ключевых аспектах здорового пищеварения:

Достаточное потребление воды

Вода размягчает стул, делая его более легким для прохождения. Пейте не менее 1,5-2 литров чистой воды в день.

Физическая активность

Регулярные движения и упражнения стимулируют перистальтику кишечника.

Пробиотики

Продукты, богатые пробиотиками (кефир, йогурт, квашеная капуста), поддерживают здоровую микрофлору кишечника.

Увеличение потребления клетчатки

Добавьте в рацион больше овощей (брокколи, шпинат, морковь), фруктов (яблоки, груши, ягоды), бобовых и цельнозерновых круп.