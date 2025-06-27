Врачи назвали неожиданное решение от запора, работающее лучше лекарств

Хронический запор - это не просто дискомфорт, а серьезная проблема, существенно ухудшающая качество жизни 10-15% взрослых.

Как избавиться от этой деликатной проблемы без лекарств, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост профессора и диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что стоит знать о запоре?

Традиционные методы часто сосредотачиваются на диете и лекарствах, но все больше экспертов обращают внимание на физическую терапию тазового дна как на комплексный и перспективный подход, использующий врожденную способность организма к самоисцелению.

Терапия тазового дна - это специализированная форма физической терапии, сосредоточенная на мышцах, связках и соединительных тканях, расположенных в области таза. Эти структуры играют ключевую роль в поддержке органов малого таза и контроле их функций, включая работу кишечника.

Специалисты по физической терапии тазового дна проводят индивидуальную оценку и лечение любых проблем с этими мышцами, связками и тканями. Они могут выявить дисбаланс, чрезмерное напряжение или слабость мышц тазового дна, которые могут быть скрытой причиной хронических запоров.

Индивидуально подобранное лечение может включать упражнения для укрепления или, наоборот, расслабления мышц тазового дна, специальные мануальные техники для снятия напряжения или улучшения мышечной координации. Кроме того, важной частью терапии является обучение правильным привычкам по работе кишечника, что помогает восстановить естественные ритмы организма.

Когда мышцы тазового дна работают правильно, они обеспечивают оптимальный контроль над прохождением кала и способствуют полному опорожнению кишечника. Терапия помогает восстановить эту гармонию, улучшая работу кишечника, облегчая запоры и способствуя общему здоровью органов малого таза.

Взаимосвязь между запором и дисфункцией тазового дна

Исследования показывают, что дисфункция тазового дна, особенно слабость или нарушение координации тазовых мышц, действительно может влиять на хронические запоры и способность к регулярной и спонтанной дефекации.

Если мышцы тазового дна, которые поддерживают органы в тазу, не функционируют должным образом, это может привести к трудностям с их расслаблением во время дефекации. В результате возникает ощущение неполного опорожнения кишечника, что способствует возникновению запоров.

Важно отметить, что запор не всегда является симптомом исключительно слабого тазового дна. Существуют и другие факторы, которые могут вызвать эту проблему.

Среди них: нарушение микробиома кишечника, влияние лекарств или диетических добавок (например, опиоидные обезболивающие, препараты железа), сенсомоторные нарушения толстой кишки (проблемы с движением и ощущением в толстой кишке), недостаточное потребление калорий или клетчатки, а также структурные проблемы в пищеварительном тракте.

Поэтому комплексный подход и консультация со специалистом являются ключевыми для точной диагностики и эффективного лечения.

Простые упражнения для облегчения состояния дома

В дополнение к профессиональной терапии, существуют упражнения для тазового дна, которые можно выполнять дома, чтобы помочь при запорах:

Упражнения Кегеля

Попробуйте сократить и удерживать мышцы тазового дна в течение нескольких секунд, как будто вы пытаетесь остановить поток мочи, а затем полностью расслабьте их. Повторяйте эту схему сокращения и расслабления несколько раз, постепенно увеличивая продолжительность удержания.

Приседания

Встаньте, поставив ноги на ширине плеч, и медленно опускайтесь в положение приседа. При необходимости можно использовать стул для поддержки. Приседание помогает расслабиться и открыть область таза, что способствует более легкой дефекации.

Подъемы таза

Лягте на спину, согнув ноги в коленях и поставив ступни на пол. Осторожно поднимите таз вверх, прижимая поясницу к полу. Задержитесь на несколько секунд, затем отпустите. Это упражнение помогает укрепить мышцы тазового дна и кора.

Диафрагмальное дыхание

Для улучшения координации и уменьшения напряжения попробуйте дышать "животом". Расслабьтесь в удобном положении (лежа или сидя). Положите одну руку на живот, а другую на грудь. Вдохните через нос так, чтобы живот расширялся, а грудь оставалась неподвижной. Вдыхайте медленно на счет "раз-два-три", а затем медленно выдохните. Повторите несколько раз.