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Силы спецопераций отбили штурм солдат КНДР в Курской области: у врага есть потери (видео)

Курская область, Четверг 19 декабря 2024 18:04
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Силы спецопераций отбили штурм солдат КНДР в Курской области: у врага есть потери (видео) Иллюстративное фото: солдаты КНДР пытались штурмовать украинских защитников в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Сил спецопераций ВСУ не дали северокорейцам продвинуться в Курской области. Уничтожены 12 солдат КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВСУ в Facebook.

Как отметили ССО, штурм северокорейских солдат на одну из позиций Сил обороны в Курской области отбили бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ.

Во время обороны украинские защитники атаковали северокорейцев при помощи автоматического станкового гранатомета MK-19. Также бойцы ССО провели сбросы с дронов.

"В результате операторы ССО уничтожили 12 северокорейских военных и ранили еще 20", - уточнили Силы спецопераций.

Также украинские воины смогли предоставить домедицинскую помощь раненому пехотинцу из дружественного подразделения. Солдата эвакуировали с поля боя.

Бои в Курской области

Напомним, Россия последнее время стала часто применять в боях против украинских защитников в Курской области северокорейских солдат.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, перед штурмом войска КНДР накапливают на передовых позициях 20-30 человек. В наступление отправляют обычно малые группы до шести солдат.

При этом руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что потери КНДР в войне уже составляют более 200 человек.

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