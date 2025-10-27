На фронте произошло более 100 боев: Генштаб назвал самые горячие направления
На фронте с начала суток 27 октября произошло 101 боевое столкновение. Российские оккупанты больше всего атакуют на Константиновском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 100 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
Пять атак отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и в сторону Бочкового на Южно-Слобожанском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении враг семь раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголовое и Заречное. Сейчас продолжается два боестолкновения.
На Славянском направлении Силы обороны отбили четыре попытки продвижения врага в районах населенных пунктов Ямполь, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении в настоящее время противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении сегодня захватчик 24 раза пытался идти вперед в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра. Вражеская авиация КАБами ударила по Константиновке.
На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево и Молодецкое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригорьевка и Успеновка. Семнадцать из двадцати наступательных действий врага отбиты, еще три боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация противника ударила по Новому Запорожью и Терноватому.
На Ореховском направлении захватчики трижды пытались продвинуться в районе Каменского и в сторону Приморского и Новоандреевки, получили отпор.
На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 137 690 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 800 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 34 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 547 дронов и другую технику врага.