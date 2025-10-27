На фронте произошло более 100 боев: Генштаб назвал самые горячие направления

На фронте с начала суток 27 октября произошло 101 боевое столкновение. Российские оккупанты больше всего атакуют на Константиновском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 100 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Пять атак отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и в сторону Бочкового на Южно-Слобожанском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг семь раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголовое и Заречное. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отбили четыре попытки продвижения врага в районах населенных пунктов Ямполь, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении в настоящее время противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 24 раза пытался идти вперед в районах Александро-Калинового, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра. Вражеская авиация КАБами ударила по Константиновке.

На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево и Молодецкое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филия, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригорьевка и Успеновка. Семнадцать из двадцати наступательных действий врага отбиты, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация противника ударила по Новому Запорожью и Терноватому.

На Ореховском направлении захватчики трижды пытались продвинуться в районе Каменского и в сторону Приморского и Новоандреевки, получили отпор.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.